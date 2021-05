C vitanemi ve C vitaminin fazla alımı vücuda etkilerine dikkat! - Son Dakika

C vitamini antioksidan görevi olan ve insan vücudunun kendiliğinden üretemediği, besinler yoluyla alması gereken önemli vitaminlerdendir. Meyve ve sebzelerin çoğu; özellikle çilek, kiraz, kırmızı biber, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve turunçgiller yüksek C vitamini içeriğine sahiptirler.

C VİTAMİNİNİN VÜCUDUMUZA ETKİLERİ NELERDİR?

C vitamini immün sistemimizi güçlendirir ve bizi enfeksiyonlara karşı korur. Bunun yanı sıra demirin vücuttaki emilimini arttırarak önemli bir görevi üstlenir. Skorbüt hastalığını önler ve olası kalp ve damar hastalıklardan korur. Skorbütte, enfeksiyona yatkınlık, histeri ve depresyon görülür. Dolaylı olarak C vitamini bunları da önlemiş olur. Kollojen yapımında da önemli görev üstlenmektedir. C vitamini; kemik gelişimi, dişlerin, cildin ve eklemlerin sağlıklı gelişebilmesi, yaraların iyileşmesi için öncü bir vitamindir. Gözleri, güneşe karşı koruyarak katarakt oluşumunu da engellemektedir. Yapılan çalışmalar alerji ya da inflamasyona yatkın kişilerin, C vitamini tüketimini arttırmalarını önermektedir. Ayrıca birçok çalışma C vitamini seviyelerinin total kolesterol ve HDL ile ilişkili olduğunu kanıtlıyor. Yapılan bir çalışmada kanda C vitamini seviyesi arttıkça total kolesterol ve TG azalırken HDL'de artış gözlenmiştir. Sigara tüketen bireylerde C vitamini seviyeleri oldukça azalmaktadır. Sigara içenlerin, içmeyenlere göre en az iki kat daha fazla C vitamini almaları gerekmektedir.

C VİTAMİNİ TAKVİYELERİ VE FAZLALIĞI DURUMU

Sağlıklı bireylerde besinlere ek olarak vitamin almaya gerek yoktur. Ancak vitamin ihtiyacını artıracak durumlar veya eksikliğinin olduğu durumlarda vitamin takviyeleri doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Vitamin takviyelerini bilinçsizce kullanmak yararından ziyade vücutta ağır hasarlara sebep olacaktır.

Her şeyin fazlasının zararlı olduğu gibi C vitamini alımı 2 gramı geçtiğinde olası yan etkiler ishal, kusma, bulantı, karın krampları, uyku bozuklukları vebaş ağrısıortaya çıkmaya başlamaktadır. Yapılan çalışmalar uzun süreli ve yüksek dozda C vitamini kullanımının idrarı asitleştirdiğinden böbrek taşı oluşumuna sebep olacağını göstermektedir. Bu etkiler besinle alımın yanı sıra daha çok takviye olarak alındığında ortaya çıkmaktadır. Besinlerle ise vücuda zarar verebilecek düzeyde C vitamini alabilmekneredeyse imkansızdır. C vitamini alımının tolere edilebilir üst limiti 2 gram olarak belirlenmiştir. Ancak alınması gereken referans aralığı yaş ve cinsiyete göre değişiklik gösterdiğinden takviye olarak kullanılacağında mutlaka hekim onayıyla kullanılmalıdır.