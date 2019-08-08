C2FO, 200 milyon dolar yatırım aldı
25 dakika önce
İşletme sermayesi platformu C2FO, yeni yatırım ile teknolojik gelişimini ve küresel genişlemesini hızlandıracak.
İşletme sermayesi platformu C2FO, yeni yatırım ile teknolojik gelişimini ve küresel genişlemesini hızlandıracak.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:25
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