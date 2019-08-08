Son Dakika Haberleri: C2FO, 200 milyon dolar yatırım aldı
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C2FO, 200 milyon dolar yatırım aldı

25 dakika önce

İşletme sermayesi platformu C2FO, yeni yatırım ile teknolojik gelişimini ve küresel genişlemesini hızlandıracak.

C2FO, 200 milyon dolar yatırım aldı, System.String[]
İşletme sermayesi platformu C2FO, yeni yatırım ile teknolojik gelişimini ve küresel genişlemesini hızlandıracak.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:25 
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