C2FO, 2021'de KOBİ'leri desteklemeyi sürdürecek - Son Dakika

C2FO, 2021'de KOBİ'leri desteklemeyi sürdürecek

23.12.2020 11:39
C2FO, 2021'de KOBİ'leri desteklemeyi sürdürecek, System.String[]

İşletme sermayesi ve tedarik zinciri finansmanı alanında dünyanın banka-dışı platformu olarak, bu yıl Türkiye'de de faaliyetlerine başlayan C2FO, yerel ve uluslararası şirketlerin katılımıyla hizmet ağını genişletiyor.

İşletme sermayesi ve tedarik zinciri finansmanı alanında dünyanın banka-dışı platformu olarak, bu yıl Türkiye'de de faaliyetlerine başlayan C2FO, yerel ve uluslararası şirketlerin katılımıyla hizmet ağını genişletiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, C2FO, Türkiye faaliyetlerini başlattığı bu yılı başarıyla tamamlayarak 2021 için büyüme hedefi koydu.

Geleneksel tedarik zinciri finansmanından farklı yapısı, büyük ölçekli alıcı firmalara sunduğu esnek çözümler ve KOBİ tedarikçilere erişim konusundaki yaklaşımıyla fark yapan şirket, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yerel ve yurt dışı tedarikçilerinin nakde erişimini kolaylaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen C2FO Türkiye Direktörü Serden Keçecioğlu, 2020 yılında tüm dünyada yaklaşık 40 milyar dolar tutarında faturalı alacağın tedarikçilere erken ödenmesini sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandeminin etkisiyle tedarik zincirlerini korumak isteyen büyük ölçekli firmaların C2FO'ya olan ilgisi hızla artarken, 183 ülkeye yayılmış ve çoğunluğu KOBİ statüsündeki kayıtlı tedarikçilerimizin C2FO'yu kullanma oranlarında da rekor kırdığımız bir yılı geride bıraktık. Türkiye'de yepyeni bir tedarikçi finansmanı deneyimi sunduk. Tedarikçiler, vade uzatımı gibi bir şart olmadan, hiçbir kayıt ve kullanım ücreti ödemeden C2FO'ya giriş yapıp farklı müşterilerinden olan alacaklarını tek bir ekranda görüntülüyor ve dilediği faturalar için, parasal büyüklüğü, vadesi, para birimi ne olursa olsun, doğrudan müşterilerinden erken ödeme alabiliyorlar. Bu yeniliği ve kolaylığı ilk olarak Anadolu Efes tedarikçilerine sundu. Ardından, global müşterilerimizden Perfetti van Melle ve bölgesel lider olan bir içecek üreticimiz, C2FO teknolojisini ve hizmet kalitesini tedarikçileriyle buluşturdu."

"Türkiye'ye kaynak aktarmasının önü açılmış olacak"

C2FO olarak, 2021 yılında daha fazla yatırım yaparak Türkiye'nin önde gelen sanayi ve hizmet kuruluşları, global müşterilerinin Türkiye iştirakleri ile çalışmalarını genişleteceklerini belirten Keçecioğlu, "2021 yılı genelinde, Türkiye özelinde 20 milyar TL tutarında faturanın yüklendiği ve 1.000'den fazla yerli tedarikçinin tahsilatlarını hızlandırdığı bir platform olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Keçecioğlu, 2021 yılının ilk aylarından itibaren, tedarikçilere aktarılan kaynağın çeşitlendirilmesi için Türkiye'deki finans kurumlarını sürece dahil edeceklerini aktararak, "Bu süreç tamamlandığında, hem KOBİ'lerin kullanımına sunulan kaynak tutarı genişleyecek hem de global fon sağlayıcılarımızın banka iş birliklerimiz kanalıyla Türkiye'ye kaynak aktarmasının önü açılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Keçecioğlu, C2FO'nun tedarikçi finansmanı dışındaki çözümlerinin ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesine yönelik yaklaşımlarının iş dünyasıyla tanıştırılmasının diğer hedefleri olduğunu bildirdi.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi C2FO, 2021'de KOBİ'leri desteklemeyi sürdürecek - Son Dakika Ekonomi


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