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C2FO, kurumsal şirketlerin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tedarikçilerini destekliyor - Son Dakika

C2FO, kurumsal şirketlerin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tedarikçilerini destekliyor

30.06.2021 11:18
C2FO, kurumsal şirketlerin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tedarikçilerini destekliyor, System.String[]

Tedarik zinciri finansmanı alanında faaliyet gösteren global finansal teknoloji şirketi C2FO'nun dünyada ve Türkiye'de büyük ölçekli kurumsal şirketler için kurduğu uçtan uca dijital Erken Ödeme Platformu sayesinde dev firmalar, sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde KOBİ...

Tedarik zinciri finansmanı alanında faaliyet gösteren global finansal teknoloji şirketi C2FO'nun dünyada ve Türkiye'de büyük ölçekli kurumsal şirketler için kurduğu uçtan uca dijital Erken Ödeme Platformu sayesinde dev firmalar, sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde KOBİ tedarikçilerini destekleyebiliyor.

C2FO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen C2FO Türkiye Ülke Direktörü Serden Keçecioğlu, şirketin yenilikçi bakış açısıyla dünyanın ve Türkiye'nin büyük ölçekli kurumsal şirketlerinin, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda KOBİ tedarikçilerini nasıl desteklediklerine ilişkin bilgi verdi.

Keçecioğlu, C2FO'nun uçtan uca dijital modelinde büyük ölçekli kurumsal firmaların, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda binlerce tedarikçiyi niteliklerine ve ihtiyaçlarına göre gruplara ayırıp her gruba farklı stratejilerle yaklaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminde geleneksel tedarik zinciri finansmanı modeli, büyük ölçekli alıcılarla büyük ölçekli tedarikçiler arasında sıkışıyor ve KOBİ'lere ulaşamıyor. C2FO'nun uçtan uca dijital modelinde ise KOBİ'ler ihtiyaç duydukları anda, ihtiyaç duydukları kadar alacağı erken tahsil ediyor, programa katılmak için ek vade verme koşulu yok ve tedarikçiler fatura temlik etmek gibi manuel süreçlerle uğraşmak zorunda kalmıyor.

Küresel olma iddiasındaki şirketlerin, sürdürülebilirlik hedeflerine tüm paydaşlarıyla birlikte ilerlemeleri gerek. C2FO ile çalışan büyük ölçekli şirketler, sahip oldukları finansal güç ve kredibilitenin etkisiyle tüm tedarik zincirlerinin sürdürülebilirlik skorunu yükseltecek adımlar atabiliyor. Hizmet verdiğimiz şirketler sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda binlerce tedarikçiyi niteliklerine ve ihtiyaçlarına göre gruplara ayırıp her gruba uygun farklı stratejiler uygulayabiliyor."

Türkçe dahil dünyanın en yaygın konuşulan 9 farklı dilinde ve tüm zaman dilimlerinde hizmet verebilen uzman tedarikçi ilişkileri yöneticileri sayesinde her coğrafyadan tedarikçiyi kapsama alanında tuttuklarını aktaran Keçecioğlu, şirketlerin hazine ve satın alma yöneticilerinin uygulanacak stratejileri esnek bir şekilde belirlediğini, geri kalan tüm operasyonun C2FO tarafından yürütülüp raporlandığını bildirdi.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi C2FO, kurumsal şirketlerin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tedarikçilerini destekliyor - Son Dakika Ekonomi


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