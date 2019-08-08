Son Dakika Haberleri: C2FO, SoftBank Vision Fund'dan 200 milyon dolar yatırım aldı
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C2FO, SoftBank Vision Fund'dan 200 milyon dolar yatırım aldı

1 saat önce

Dünyanın önde gelen işletme sermayesi platformu C2FO, aralarında Temasek ve Union Square Ventures'ın bulunduğu SoftBank Vision Fund'dan toplam 200 milyon dolar yatırım aldığını açıkladı.

C2FO, SoftBank Vision Fund'dan 200 milyon dolar yatırım aldı, System.String[]
Dünyanın önde gelen işletme sermayesi platformu C2FO, aralarında Temasek ve Union Square Ventures'ın bulunduğu SoftBank Vision Fund'dan toplam 200 milyon dolar yatırım aldığını açıkladı.
Söz konusu yatırımla C2FO'nun yeni pazarlarda gelişiminin hızlanması ve dünyanın her bölgesinden hem büyük ölçekli ve çokuluslu hem de KOBİ ölçeğindeki şirketlerin işletme sermayesine erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.
C2FO kurucusu ve CEO'su Sandy Kemper, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu yorumu yaptı:
"İçinde bulunduğumuz sektöre liderlik eden finansal performans göstergelerimiz, beklentileri aşan müşteri memnuniyetimiz, güçlü global büyümemiz ve tüm bunları başarmamızı sağlayan çok iyi bir ekibimiz var. Onların çalışmaları sayesinde, bugüne kadar 1.2 trilyon doların üzerinde ticari alacak ve borcun eşleşmesine imkan sağladık."
SoftBank Investment Advisors Yönetici Ortağı Akshay Naheta da, yatırımın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"C2FO'ya yatırım yaptık çünkü geliştirmiş oldukları ve sistemi tamamen dönüştüren yenilik (disruptive innovation) sayesinde, ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler, nakde hızlı bir biçimde ve geleneksel yöntemlerden daha uygun maliyetle erişme şansına sahip oluyorlar. Şirket'in sunduğu platformun hem alıcılara hem de tedarikçilere maksimum değeri sağladığına inanıyoruz ve C2FO'nun işletme sermayesi alanında küresel merkez olma vizyonundan heyecan duyuyoruz."
Sandy Kemper ayrıca yeni kaynağın kullanımı ile ilgili olarak "C2FO platformu aracılığıyla, çok daha fazla likiditenin üretici şirketlere aktarıldığı ve bunun sonucunda tüm ekonomilerin daha hızlı büyüdüğü bir dünya için çalışıyoruz. Vision Fund ve mevcut yatırımcılarımız tarafından aktarılan yeni sermayeyi, bu çabamızı destekleyecek şekilde operasyonlarımızı genişletmekte kullanacağız" dedi.


Union Square, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:46 Kaynak: DHA
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