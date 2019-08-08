C2FO, SoftBank Vision Fund liderliğinde 200 milyon dolar yatırım aldı
55 dakika önce
Finansal Teknoloji Şirketi C2FO, SoftBank Vision Fund liderliğinde 200 milyon dolar yatırım aldı.
Finansal Teknoloji Şirketi C2FO, SoftBank Vision Fund liderliğinde 200 milyon dolar yatırım aldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:05
Bayram öncesi motorine ve benzine indirim bekleniyor Sakal modası ünlü tıraş bıçağı markası Gillette'i 8 milyar dolar zarara uğrattı Son dakika! Denizli'de 4.2 ve 6 büyüklüğünde iki deprem oldu Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu