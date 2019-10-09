C40 Zirvesi: Belediye Başkanları da

Bu kez, dünyanın önde gelen kentin belediye başkanları, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin de katılımı ile C40 Dünya Belediye Başkanları Zirve'sinde bir araya geliyor.

Paris, Londra, Los Angeles, Berlin, Atina, New York, Rio de Janerio, Sao Paulo ve daha nice kentin katıldığı zirve, bugün önemli açıklamalar ile başladı. 30 kentin emisyonlarının düşüşe geçtiğine dair açıklama ile başlayan zirve'deki diğer önemli açıklama ise Küresel Yeşil Yeni Düzen hakkındaydı. Londra, Paris, Berlin ve Los Angeles gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu 94 şehri yöneten başkanlar, Küresel Yeni Yeşil Düzeni desteklediklerini ve ulusal liderleri de zaman kaybetmeden hemen iklim krizine müdahale etmeye davet ettiler.

Bu açıklamalar, küresel iklim krizinin önlenmesi için büyük önem taşıyor. Keza kentler, Birleşmiş Milletler Çevre Programı 2018 Emisyon Açığı Raporu'nda da ifade edildiği gibi iklim eylemi konusunda merkezi bir role sahip. Kentler ve diğer devlet dışı aktörlerin toplam yıllık toplam 10 gigaton emisyon azaltım potansiyeli bulunuyor. ( Türkiye'nin 2017 toplam emisyonu 526 milyon ton CO2).

Zirve, iklim eylemi konusunda dünyanın dört bir yanından şehirleri bir araya getiren bir ağ olan ve İstanbul'un da üye olduğu C40 Kentleri tarafından düzenleniyor. Sağlıklı, düşük emisyonlu ve sürdürülebilir gelecek için ortak adımlar atma amacıyla kurulan C40 kentlerin belediye başkanları, 700 milyondan fazla yurttaşı ve küresel ekonominin dörtte birini temsil ediyor.