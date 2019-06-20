CAAT: Silah satışları hiç olmamalıydı
10 dakika önce
CAAT başvurusu üzerine, Temyiz Mahkemesinin, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak karar almasını "tarihi" olarak nitelendirdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:48
CAAT başvurusu üzerine, Temyiz Mahkemesinin, İngiltere
'nin Suudi Arabistan
'a silah satışını durduracak karar almasını "tarihi" olarak nitelendirdi.
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