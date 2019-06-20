Son Dakika Haberleri: CAAT: Silah satışları hiç olmamalıydı
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CAAT: Silah satışları hiç olmamalıydı

10 dakika önce

CAAT başvurusu üzerine, Temyiz Mahkemesinin, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak karar almasını "tarihi" olarak nitelendirdi.

CAAT: Silah satışları hiç olmamalıydı, System.String[]
CAAT başvurusu üzerine, Temyiz Mahkemesinin, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak karar almasını "tarihi" olarak nitelendirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:48 
İngiltere, Ekonomi
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