Son Dakika Haberleri: CAATSA, Trump'a Türkiye konusunda hareket alanı veriyor
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CAATSA, Trump'a Türkiye konusunda hareket alanı veriyor

1 saat önce

Türkiye'nin S-400'leri Rusya'dan almasının ardından ABD Başkanı Trump, CAATSA bağlamında seçenekleri sınırlı bir karar alma sürecinde Türkiye ile Kongre arasındaki terazinin dengesini arıyor.

CAATSA, Trump'a Türkiye konusunda hareket alanı veriyor, System.String[]
Türkiye'nin S-400'leri Rusya'dan almasının ardından ABD Başkanı Trump, CAATSA bağlamında seçenekleri sınırlı bir karar alma sürecinde Türkiye ile Kongre arasındaki terazinin dengesini arıyor.
Donald Trump, Türkiye, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:07 
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