CAATSA, Trump'a Türkiye konusunda hareket alanı veriyor
1 saat önce
Türkiye'nin S-400'leri Rusya'dan almasının ardından ABD Başkanı Trump, CAATSA bağlamında seçenekleri sınırlı bir karar alma sürecinde Türkiye ile Kongre arasındaki terazinin dengesini arıyor.
Türkiye
'nin S-400'leri Rusya
'dan almasının ardından ABD Başkanı Trump, CAATSA bağlamında seçenekleri sınırlı bir karar alma sürecinde Türkiye ile Kongre arasındaki terazinin dengesini arıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:07
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