Üye Girişi
ÇABA Derneği tarafından yaptırılan okul törenle açıldı - Son Dakika

ÇABA Derneği tarafından yaptırılan okul törenle açıldı

07.02.2022 16:48

Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma (ÇABA) Derneği tarafından Elazığ'da yaptırılan okul törenle açıldı.

Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma (ÇABA) Derneği tarafından Elazığ'da yaptırılan okul törenle açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 8 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan ÇABA İlkokulu 16 derslik, yemekhane, açık ve kapalı oyun alanları ile 385 öğrenciye eğitim hizmeti veriyor.

Okulun açılış törenine katılan Elazığ Valisi Ömer Toraman, yarıyıl tatilinin sona erdiği ilk gün okulun açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dernek üyelerinin büyük çabalarıyla okulun inşa edildiğini ifade eden Toraman, "Elazığ'da olduğu gibi ülkemizin de eğitim kurumlarına çok ihtiyacı var. Bütçeden en fazla pay ayrılan kalemimiz eğitim yatırımları. Belli hedeflerimiz var. Bunlardan biri de öğretmen başına düşen öğrenci sayısını, sınıf başına düşen öğrenci sayısını düşürmek. Bunları çok şükür çok iyi noktalara getirdik." dedi.

Hayırseverlerin Elazığ'a kazandırdığı okulların önemine işaret eden Toraman, "Bu okulumuzun da kendine has projesi, özellikleri var. İnşallah evlatlarımız, yavrularımız bu güzel, ferah mekanlarda kıymetli öğretmenleriyle eğitim öğretim faaliyetlerini yürütecekler. 16 dersliğimiz, kütüphanemiz, kapalı spor salonumuz, 2 laboratuvarımız, yabancı dil ve destek eğitim sınıflarımız var. Okulumuzda 22 öğretmenimiz, 385 öğrenciyle eğitim öğretime devam ediyor." diye konuştu.

ÇABA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eda Kosif de çocukların sağlıklı şartlarda eğitim görmesi için yaptırdıkları ilkokulu, büyük gururla açtıklarını söyledi.

Dernek olarak eğitime gönül verdiklerini aktaran Kosif, "Elimizden geldiğince gönüllülük esasıyla merkezlerimizi kuruyoruz. Bugüne kadar hiçbir işi yarım bırakmadık. Bugün de buradayız. Çok güzel bir okul yaptırdığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve vatandaşlar katıldı.

ÇABA Derneği tarafından yaptırılan okul törenle açıldı
ÇABA Derneği tarafından yaptırılan okul törenle açıldı
ÇABA Derneği tarafından yaptırılan okul törenle açıldı
ÇABA Derneği tarafından yaptırılan okul törenle açıldı
ÇABA Derneği tarafından yaptırılan okul törenle açıldı
ÇABA Derneği tarafından yaptırılan okul törenle açıldı
ÇABA Derneği tarafından yaptırılan okul törenle açıldı
ÇABA Derneği tarafından yaptırılan okul törenle açıldı

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet, Elazığ, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇABA Derneği tarafından yaptırılan okul törenle açıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:30 Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
16:52 Feci ölüm! PTT müdürü, kendini evinin şofben borusuna astı
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 17:39:44. #1.13#
SON DAKİKA: ÇABA Derneği tarafından yaptırılan okul törenle açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement