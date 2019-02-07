Cabadak, " Çok Tecrübeli Bir Takıma Karşı Mücadele Vereceğiz"

Semt77 Yalova Belediyespor ve Petkimspor maçlarında yüksek enerjiyle oynayarak çok önemli ve değerli galibiyetler aldıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Cabadak, " Ligin geride kalan kısmında bu yüksek enerjiyle oynama işini sürdürmemiz lazım.Muradiye Spor Salonu'nda ilk sınavımızı geçtiğimiz hafta Petkim maçında vermiştik. Maçtan önce bazı çekincelerimiz vardı. Bu salonda ilk maçımızı oynayacak olmamız nedeniyle. Maçta yaşayacağımız atmosferi bilmiyorduk. Bunlar bizi tedirgin eden şeylerdi. Ancak hem oyuncularım iyi bir reaksiyon verdiler, hem de beklediğimizden daha fazla seyirci vardı. Onlarında galibiyete katkısı oldu. İyi bir atmosfer oluşturduğumuzu düşünüyorum son maçta. Umarım bundan sonraki maçlarda bunu daha da güçlendirebiliriz" dedi.

" Akhisar Belediyespor Bu Ligin En Değerli Takımlarından Bir Tanesi"

Cumartesi akşamı deplasmanda karşılaşacakları Akhisar Belediyespor maçıyla ilgili de düşüncülerini aktaran baş antrenör Ceyhun Cabadak, " Ligin ilk yarısında oynanan maçı kendi evimizde kazanmıştık. Yine çok zorlu bir maç olacak. Akhisar Belediyespor bu ligin en değerli takımlarından bir tanesi. Uzun yıllardır bu ligde oynuyorlar ve çok tecrübeliler. Bizimle kıyaslandığı zaman hem kulüp olarak, hem de birey birey baktığınızda oyuncu grubu olarak ta çok daha tecrübeliler. Dolayısıyla orda da zorlu bir atmosfer oluyor. Bizi çok zorlu bir maç bekliyor. Ama biz iyi bir hazırlık yapıp iyi mücadele etmek istiyoruz. Sonuçta şehrimizin takımı. Dostane bir mücadele olacağını tahmin ediyorum. İyi bir basketbol oynansın istiyorum. İnşallah hem biz hem de Akhisar Belediyespor, maçı izlemeye gelen basketbol severlere iyi bir mücadele izlettiririz. Derbi maçların havası elbette farklı oluyor. İnşallah bizde dostane ortamda kardeş kulübümüz olan Akhisar Belediyespqor ile güzel bir maç oynarız. Kazanan taraf biz olmak istiyoruz. Sahada kazanmak için en iyi mücadelemizi ortaya koyacağız. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sakatlığı bulunan Gurur Baybora dışında şu anda bir eksiğimiz yok. Gurur Baybora, Petkim maçında sakatlanmıştı ve Akhisar Belediyespor maçında forma giyemeyecek. Gurur Baybora'nın forma giyemeyecek olması bizim için elbette önemli bir kayıp. Diğer arkadaşlarımızın biraz daha ekstra fedakarca mücadele edip, biraz daha ekstra enerjiyle oynayarak onun açığını kapatması lazım" ifadelerini kullandı.