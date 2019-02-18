Cabadak, " Kazanmak Bizim İçin Çok Önemliydi"

Baş antrenör Ceyhun Cabadak, Final Spor maçında aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu söyleyerek, " Maçın ilk devresinde üzerimizde ekstra bir gerginlik vardı. İlk devrede çok kolay sayılar yedik ve potamızda 45 sayı gördük. İkinci devrede oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakibimizi 16 sayıda tutmayı başardık. Final Spor, hücum potansiyeli yüksek olan bir takım, maç başına 80 sayıyla oynayan bir takım. Rakibimizi 20 dakikada 16 sayıda tutmak bizim için önemliydi. Bunu sürdürmemiz lazım." diye konuştu.

" Gurur Baybora'ya Teşekkür Ediyorum"

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan Petkim maçında elmacık kemiği kırılan ve Final Spor maçında özel bir maskeyle oynayan Gurur Baybora'ya ise özel olarak teşekkür eden Cabadak, " Petkim maçında elmacık kemiği kırılan Gurur Baybora, doktorun söylediği tarihten iki hafta önce parkeye dönüş yaptı. Bir risk aldı ve maskeyle oynadı. Yaptığı fedakarlıktan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

" Umarım Artvin Maçında Bu Çıkışı Sürdürebiliriz"

Final Spor maçını geride bıraktıklarını ve şu anda tamamen hafta sonunda deplasmanda karşılaşacakları Artvin Belediye maçına odaklandıklarına vurgu yapan baş antrenör Ceyhun Cabadak, " Geçen hafta Akhisar Belediye maçında alınan farklı mağlubiyet bizim takımımızın gerçek görüntüsü değil. O maçta bu sezon içinde bir kaç kez yaşayabileceğimiz düşük bir performans gösterdik. Maçtaki atmosferin de etkisiyle böyle bir sonuç alınmıştı. Petkim maçında kendi sahamızda yaşadığımız güzel atmosferi Final Spor maçında da yaşadık. Kazanmak bizim için önemliydi. Umarım Artvin Belediye maçını da kazanıp bu çıkışı sürdürebiliriz" diye konuştu.