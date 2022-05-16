Çaban ne olduğunu anlamadı bile! Yıldırım düşmesi sonucu 53 koyun hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çaban ne olduğunu anlamadı bile! Yıldırım düşmesi sonucu 53 koyun hayatını kaybetti

16.05.2022 14:30
Çaban ne olduğunu anlamadı bile! Yıldırım düşmesi sonucu 53 koyun hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde devam eden gök gürültülü yağış zor anlar yaşattı. Yaşanan bir olayda ise Cemal Akçıl'ın hayvanlarını merada otlattığı sırada düşen yıldırım 53 küçükbaş hayvanın ölümüne sebep oldu. Hayvanların, yıldırımın etkisiyle yandıkları görüldü.

Hazro ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında merada otlayan Cemal Akçıl'a ait küçükbaş hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü. 46'sı yetişkin, 7'si yavru 53 hayvan öldü.

ZARAR TESPİT YAPTILAR

Olayın ardından İlçe Kaymakamı Salih Sak, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleriyle yıldırımın düştüğü alana giderek incelemede bulundu. Ekipler, Akçıl'ın zararının karşılanması için tespit yaptı.

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Hisarcık, Hazro, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çaban ne olduğunu anlamadı bile! Yıldırım düşmesi sonucu 53 koyun hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaban ne olduğunu anlamadı bile! Yıldırım düşmesi sonucu 53 koyun hayatını kaybetti - Son Dakika
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