Son Dakika Haberleri: Cabbar Başkan'dan Çocuklara Bayram Şekeri İkramı
Son Dakika Güncel Haber

Cabbar Başkan'dan Çocuklara Bayram Şekeri İkramı

1 saat önce

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi Cumhuriyet Meydanına kurdurduğu stantla Develili çocuklara bayram boyunca şeker ikramında bulunacak.

Cabbar Başkan'dan Çocuklara Bayram Şekeri İkramı, System.String[]
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi Cumhuriyet Meydanına kurdurduğu stantla Develili çocuklara bayram boyunca şeker ikramında bulunacak.

Bayramda en çok çocukların sevindirilmesini gerektiğini belirten Cabbar Başkan "Huzurlu bir Ramazanı Şerif Ayının ardından bayram sevincini hep beraber yaşıyoruz. Cumhuriyet Meydanımıza kurduğumuz standımızda yavrularımız bayram boyunca şekerlerini alarak, şeker tadında bir bayram geçirmelerini arzuladık" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:01 Kaynak: İHA
Mehmet Cabbar, Develi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında "ayar verme" diyaloğu A Milli Takım bayramlaştı İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53 Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:34:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cabbar Başkan'dan Çocuklara Bayram Şekeri İkramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]