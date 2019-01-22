Son Dakika Haberleri: Cabbar Başkan'dan Esnaflara Ziyaret

Cabbar Başkan'dan Esnaflara Ziyaret

53 dakika önce

Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe yönetimi ile birlikte esnafları ziyaret etti.

Cabbar Başkan'dan Esnaflara Ziyaret, System.String[]
Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe yönetimi ile birlikte esnafları ziyaret etti.

Esnaflar tarafından memnuniyetle ağırlanan Başkan Cabbar, "Devletimizin zirvesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında sağlanan Cumhur İttifakı'na yakışır bir şekilde, bu ruha halel gelmeden güzel Develimizi daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz. Sevdamızın adı olan Develimize hizmet için sizlerin de dua ve desteklerinizi bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:20 Kaynak: İHA

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