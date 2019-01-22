Cabbar Başkan'dan Esnaflara Ziyaret
53 dakika önce
Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe yönetimi ile birlikte esnafları ziyaret etti.
Develi
Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar
, AK Parti İlçe yönetimi ile birlikte esnafları ziyaret etti.
Esnaflar tarafından memnuniyetle ağırlanan Başkan Cabbar, "Devletimizin zirvesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'la MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
arasında sağlanan Cumhur İttifakı'na yakışır bir şekilde, bu ruha halel gelmeden güzel Develimizi daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz. Sevdamızın adı olan Develimize hizmet için sizlerin de dua ve desteklerinizi bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:20 Kaynak: İHA
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