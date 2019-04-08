Cabbar Başkan'dan Hızlı Başlangıç

Açılışa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Cabbar Başkan "Şu anda ilçemizin en büyük kırsal mahallesi olan Sindelhöyük Mahallemizdeyiz. Bugün iki farklı mutluluğu ve heyecanı birlikte yaşıyoruz. Sabah saatlerinde meclis üyelerimizle mazbatamızı almanın mutluluğunun ardından Sindelhöyük Mahallemiz için büyük önem arz eden doğalgaz çalışmalarına başlanmasının açılışı için bir tören gerçekleştirdik. İlçe merkezimizden sonra kırsal mahallelerimizde doğalgaz çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmiştik. İşte bu sözümüzü tutmanın bahtiyarlığıyla buraya geldik. Develimizin hem merkez hem de kırsal mahallelerinde hizmet üretmeye hız kesmeden devam edeceğiz. " dedi.

Sindelhöyük Yenice Mahalle Muhtarı Mehmet Farsak, Camiikebir Mahalle Muhtarı Erdal Aşık ve Fatih Mahalle Muhtarı Ahmet Sınırtepe Başkan Cabbar doğalgaz çalışmasından dolayı teşekkür etti.