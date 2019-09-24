Cabbar Başkan'dan iki bininci bebeğe "hoşgeldin bebek" hediyesi

Cabbar Başkan 2.000'inci bebeğe hediyesini vermek için Camicedit Mahallesinde Kılıç ailesini ziyaret etti. Kılıç ailesinin yavrularını kucağına alıp sevdikten sonra hayır dualarda bulunan Cabbar Başkan daha sonra Fenese Yukarı Mahallesinde Çal ailesini sonrasında da Fatih Mahallesinde Gürbüz ailesini ziyaret ederek yeni dünyaya gelen bebeklerin vatana millete hayırlı evlat olması dileğinde bulundu. Yeni doğan bebekleri kucağına alıp seven Cabbar Başkan "Bu çocuklar bizim de çocuğumuzdur. Develi ailesine katılan yuvalarınızın sizlere neşe ve mutluluk getirmesini dilerim. Sizlere de göz aydınlığı sağlayacak yavrularınızla huzur ve mutluluk içinde uzun bir ömür dilerim. Develi Belediyesi'nin her zaman yanınızda olduğunu unutmayın" diyerek ailelere destek verdi.

Kılıç, Çal ve Gürbüz aileleri de sevinçlerini paylaşan ve "Hoş Geldin Bebek" hediyeleri ile kendilerini ziyaret eden Cabbar Başkan ve ekibine teşekkür ettiler.