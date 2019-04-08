Cabbar Başkan Mazbatasını Aldı
1 saat önce
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ikinci kez Develi Belediye Başkanı seçilen Mehmet Cabbar, mazbatasını aldı.
Cumhur İttifakı AK Parti Develi Belediye Başkan Adayı olarak girdiği seçimi ilk sırada tamamlayan Cabbar Başkan, AK Parti İlçe Başkan Osman Turan, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer, parti yönetimi ve meclis üyeleri ile birlikte adliyeye giderek mazbatasını aldı. Mazbatanın teslim alınmasının ardından Belediye binası önünde yeni hizmet döneminin hayırlar getirmesi için kurban kesilip dualar edildi.
Belediye personelinin tebrikleriyle karşılanan Cabbar Başkan makam odasında kısa bir değerlendirme konuşması yaparak "Önemli bir seçim sürecini başarıyla atlattık. İlk dönemde Develimizi daha güzel yarınlara taşımak için verdiğimiz mücadelemizi bu yeni dönemde de gece-gündüz demeden sürdüreceğiz. Bugün Develimiz için yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Belediye meclisine seçilen arkadaşlarla Develimiz için uyum içinde çalışacağımızdan eminim. Yeni dönemimizin hepimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:57 Kaynak: Bültenler
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