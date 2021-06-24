Cabbar ve Turan'dan 'hastane' teşekkürü - Son Dakika

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, Develi İlçe Devlet Hastanesi'nin yapımına başlanacak olmasından dolayı yetkililere teşekkür etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın paylaşımını paylaşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Sayın Bakanım; tüm Develi'miz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim razı olsun" dedi.

AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan ise, paylaşımında, ödeneklerin çıkmaması nedeniyle uzayan Develi Devlet hastanesinin ödemesini Maliye Bakanlığının yaptığını belirtti. Turan, "Develi'miz de yakın zamanda hizmete girmesi beklenen ve ödeneklerinin çıkmaması sebebiyle hizmete girmesi uzayan yeni devlet hastanemizin ödemesi Maliye Bakanlığımız tarafından gerçekleşmiştir. Ödeneğin çıkması için çok çaba sarf eden bakanımız Mustafa Elitaş'a ilçem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ