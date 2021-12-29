Üye Girişi
Cacabey Gençlik Merkezi'ndeki kurslarda 620 öğrenci geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika

Cacabey Gençlik Merkezi'ndeki kurslarda 620 öğrenci geleceğe hazırlanıyor

29.12.2021 15:51
Cacabey Gençlik Merkezi'ndeki kurslarda 620 öğrenci geleceğe hazırlanıyor

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, Cacabey Gençlik Merkezi bünyesinde açılan 26 kursta 620 öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, Cacabey Gençlik Merkezi bünyesinde açılan 26 kursta 620 öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi.

Şahin, AA muhabirine, Kovid-19 sürecindeki kontrollü normalleşme döneminde gençlerin geleceğe hazırlanması için merkez ve ilçelerde kurs faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Cacabey Gençlik Merkezi'nde 26 kursta öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayan Şahin, okçuluk, stranç, Arapça, Kur'an-ı Kerim, halk oyunu, piyano, hat, tezhip, İngilizce, bilgisayar, diksiyon, bağlama, gitar, rölyef, izcilik, akıl ve zeka oyunları ile şan derslerinin de aralarında olduğu kurslara 620 öğrencinin katıldığını, işaret dili, model uçak ve kaligrafi kursları için kayıtların devam ettiğini dile getirdi.

Üniversite sınavlarına ve KPSS'ye hazırlık kursları da planladıklarını anlatan Şahin, mesleki yeterlilikle ilgili kursların da açılacağını kaydetti.

YORUMLAR
500

Kırşehir, gençlik, Okçuluk, Arapça, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cacabey Gençlik Merkezi'ndeki kurslarda 620 öğrenci geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika


Hapishanede tepki çeken görüntüler! 2 kadını çağırıp twerk yaptırdılar Hapishanede tepki çeken görüntüler! 2 kadını çağırıp twerk yaptırdılar         
15:49
Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı         
15:47
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Sadakatsiz dizisinde Ali ölecek mi? Sadakatsiz dizisinde Ali ölecek mi?         
15:28
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:48 Hapishanede tepki çeken görüntüler! 2 kadını çağırıp twerk yaptırdılar
15:48 Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor
15:47 Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı
15:34 Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ
15:34 Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı
15:27 Sadakatsiz dizisinde Ali ölecek mi?
15:14 Gözü dönmüş koca dehşeti! Eve eşyalarını almaya gelen karısını öldürüp intihar etti
15:13 Küçük Asiye'nin yaralandığı pitbull saldırısına ilişkin görüntülerin bir kısmı silinmiş
14:57 Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı
14:55 Saadet Lideri'nden Erdoğan'a: İki cami yapmak, imam hatipler seni kurtarmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 15:57:34. #1.12#
SON DAKİKA: Cacabey Gençlik Merkezi'ndeki kurslarda 620 öğrenci geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement