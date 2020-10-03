Cacabey Gençlik Merkezi üyeleri camileri ve itfaiyecileri ziyaret etti - Son Dakika

Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında camileri ziyaret etti.

Gençlik Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler, yeni hizmete açılan Buhara Camisini ziyaret ederek, cami imamı Sami Ekinci ile görüştü.

Gençlik Lideri Murat Gün ve beraberindekiler, camiyi inceleyerek imam Ekinci'yle sohbet etti. Gençler camiye gelen vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıttı.

Öte yandan gençler, İtfaiye Müdürlüğünü de ziyaret ederek, yangına mücadele hakkında bilgi aldı.

İtfaiye ekipleri gençlere, kurtarma ve müdahale aracı ve merdivenli araçların kullanımını anlattı. Olası bir yangın durumunda itfaiye ekiplerinin nasıl hareket ettiği ve neler yaptıkları da gençlere gösterildi.