Cacabey Gençlik Merkezinde hat ve tezhip sergisi - Son Dakika

Kırşehir'de Cacabey Gençlik Merkezinde hat ve tezhip sergisi düzenlendi.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cacabey Gençlik Merkezinde koronavirüs önlemi alınarak ve sınırlı sayıda katılımcı ile hat ve tezhip kursiyerlerinin çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Şahin, hat ve tezhip atölyesinin yıl sonu sergisinde, görselliği yüksek özel çalışmalar bulunduğunu aktardı.

Hat ve tezhibin, Osmanlı'dan bugüne kadar gelen kültürü, Allah ve Peygamber sevgisinin eserlerle buluştuğu bir sanat olduğunu vurgulayan Şahin, "Buradaki arkadaşlarımızın gayretini, Peygamber Efendimize kalpten gelen sevgilerinin eserlere yansıdığını gördüm. İstenince kadere aşık olunca çok zor da olsa zahmetli de olsa çok güzel eserler çıkabiliyor. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Hat ve tezhip kurslarına herkesi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hat ve tezhip eğitmeni Esma Çetinkaya da zorlu bir süreç geçirdiklerini, koronavirüs salgını döneminde de yaşam düzenine sanatla ilgili güzel faaliyetler sığdırarak, güzel eserler sergilediklerini aktardı.