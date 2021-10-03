Üye Girişi
CACIK YEDİKTEN SONRA BAKIM SUYUYLA AĞZINI ÇALKALADI, 1.03 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI - Son Dakika

CACIK YEDİKTEN SONRA BAKIM SUYUYLA AĞZINI ÇALKALADI, 1.03 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

03.10.2021 13:25

BURSA'da cacık yedikten sonra bakım suyuyla ağzını çalkalayıp, otomobil kullanan avukat Muhammet Şamil Gürcü, trafik uygulama noktasında yapılan alkol kontrolünde 1.03 promil alkollü çıktı.

BURSA'da cacık yedikten sonra bakım suyuyla ağzını çalkalayıp, otomobil kullanan avukat Muhammet Şamil Gürcü, trafik uygulama noktasında yapılan alkol kontrolünde 1.03 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 aylığına el konulan Gürcü, kan testi yaptırdıktan sonra yaptığı itirazla ehliyetini geri aldı. Gürcü konuyla ilgili, 'Alkol bazlı ağız suyu sebebiyle alkollü çıkabiliyorsunuz. Haklılığımı ispat edip ehliyetimi geri almış oldum' dedi.

Bursa Barosu avukatlarından Muhammet Şamil Gürcü, 14 Temmuz'da Gemlik ilçesinden Bursa merkeze doğru seyir halindeyken trafik polisleri tarafından yapılan yol uygulamasında durduruldu. Burada rutin trafik denetimi için aracından indirilen Gürcü'ye alkolmetreye üflemesi söylendi. Cihaza üfleyen Gürcü, 1.03 promil alkollü çıktı. Alkol almayan avukat Gürcü, polis ekiplerine durumu anlattı. Ancak polis ekipleri cihaza göre işlem yapmaları gerektiğini belirterek, Gürcü'nün ehliyetine el koyup aracını da trafikten men etti.

KAN TESTİ YAPTIRIP KARARA İTİRAZ ETTİ

Gürcü, işlemlerin ardından özel bir hastaneye giderek, kan testi yaptırdı. Testte kanında alkol olmadığı ortaya çıkan Gürcü, bu rapor ile birlikte daha önce alkolmetre cihazlarının yanlış ölçüm yaptığı ile ilgili emsal kararları da alarak, avukatı Şehmus Uluç ile birlikte Gemlik Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti.

İTİRAZI KABUL EDİLDİ

İtirazı değerlendirilen Gürcü, Gemlik Sulh Ceza hakimligince haklı bulundu ve ehliyetinin geri verilerek, aracına kesilen cezanın iptaline karar verildi. Yaklaşık 2,5 ay sonra ehliyetini geri alan Gürcü, konuyla ilgili DHA'ya konuştu.

'AĞIZ SUYUYLA GARGARA YAPTIM'

Kendi aracıyla Gemlik'ten Bursa istikametine seyrederken ilçe çıkışındaki polis kontrol noktasında çevrildiğini belirten Gürcü, Trafik uygulaması yapılacağı söylendi. Araçtan inerek gerekli işlemler yapıldı alkolmetre cihazına üfledim ve 1.03 promil alkollü çıktım. Fakat ben o gün alkol kullanmamıştım. Ben alkol almadığımı söylememe rağmen polis arkadaşlar cihazın 1.03 promil çıktığını dolayısıyla işlem yapmaları gerektiğini söyledi. Ben de siz prosedürü uygulayın ben itiraz edeceğim dedim. Ehliyetim alındı ve aracıma el konuldu. Ben devlet hastaneye giderek kan testi yaptırmak istedim fakat adli konu olmadığım için test yapmadılar. Bu sefer özel bir hastaneye gittim 2 tüp kan verdim. Yapılan tetkiklerde kanımda alkol olmadığı tespit edildi. Ben o gün gerçekten alkol kullanmamıştım. Şöyle; evden cacık yiyip çıktığım için ağzımı ağız gargarasıyla çalkalamıştım. Jandarma tarafından alınan ifademde de söyledim bunu dedi.

'KALİBRASYON YAPILMAYAN CİHAZLAR HATALI SONUÇ VEREBİLİYOR'

Daha sonra konuyla ilgili yaptığı araştırmada bu cihazların belli periyotlarda kalibrasyon yapılması gerektiğini, kamu baş denetçileri tarafından cihazların ölçümlerinin denetlenmesi gerektiğini öğrendiğini ifade eden Gürcü, Kalibrasyon yapılmayan cihazların birden fazla sebeple hatalı sonuç verebileceğini gördüm. Bu konuyla ilgili verilen emsal kararlar ve hastaneden aldığım raporla Gemlik Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundum. ve o gün benim gerçekten alkol kullanmadığım buna rağmen alkolmetre cihazında çıkan 1.03 promilin hata olduğu ortaya çıktı. Alkol bazlı ağız suyu sebebiyle alkollü çıkabiliyorsunuz. Haklılığımı ispat edip ehliyetimi geri almış oldum. Süreç yaklaşık 2,5 ay sürdü? dedi.

CACIK YEDİKTEN SONRA BAKIM SUYUYLA AĞZINI ÇALKALADI, 1.03 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
CACIK YEDİKTEN SONRA BAKIM SUYUYLA AĞZINI ÇALKALADI, 1.03 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
CACIK YEDİKTEN SONRA BAKIM SUYUYLA AĞZINI ÇALKALADI, 1.03 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
CACIK YEDİKTEN SONRA BAKIM SUYUYLA AĞZINI ÇALKALADI, 1.03 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Gemlik, Polis, Bursa, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CACIK YEDİKTEN SONRA BAKIM SUYUYLA AĞZINI ÇALKALADI, 1.03 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır 13:29 Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu 12:27 O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak 12:03 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde 11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü 11:16 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor 10:53 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede 09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti 09:01 Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
12:43 İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş
12:27 O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu
12:05 Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı
12:02 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak
11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var
11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde
11:16 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü
11:09 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor
11:04 Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
10:52 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş         
12:43
Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı         
12:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var         
11:44
Havaların soğumasıyla bitki çaylarına ilgi arttı fiyatlar katlandı! Ihlamurun kilosu 300 liradan satılıyor Havaların soğumasıyla bitki çaylarına ilgi arttı fiyatlar katlandı! Ihlamurun kilosu 300 liradan satılıyor         
11:19
Bu kareye gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan çileden çıkardı! Paylaşımıyla herkesi susturdu Bu kareye gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan çileden çıkardı! Paylaşımıyla herkesi susturdu         
11:13
3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
09:53
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi         
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 13:34:08. #1.12#
SON DAKİKA: CACIK YEDİKTEN SONRA BAKIM SUYUYLA AĞZINI ÇALKALADI, 1.03 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement