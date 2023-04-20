Çad'a kaçan 320 Sudan askeri silahsızlandırıldı

Çad Savunma Bakanlığı, ülkedeki çatışmalardan kaçan 320 Sudan askerinin ülkesine geçtiğini duyurdu.

Çad Savunma Bakanı Davud Yahya, düzenlediği basın toplantısında, " Jandarma, polis ve askeri personelden oluşan 320 Sudan ordusu mensubu topraklarımıza girdi ve silahsızlandırıldı." dedi.

Yahya, Çad güvenlik güçlerine teslim olan askerlerin, Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından "öldürülme endişesiyle" ülkelerinden kaçtığını ifade etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yükseldiğini duyurmuştu.