Son Dakika Haberleri: Çad'a ramazan yardımı

Çad'a ramazan yardımı

4 saat önce

Valide İnsani Yardım Derneği, Çad'daki Afrikalı Müslümanlara Türkiye'den gönderilen gıda yardımlarını ulaştırdı.

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Valide İnsani Yardım Derneği, Çad'daki Afrikalı Müslümanlara Türkiye'den gönderilen gıda yardımlarını ulaştırdı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Njamina Mandalia bölgesindeki 8 köyde tespit edilen yoksul ve ihtiyaç sahibi 325 ailenin gıda yardımları bölgeye ulaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Ahmet Yılmaz, "İnsani yardım faaliyetlerimiz Afrika'nın kurak ve yoksul bölgelerinde ramazan faaliyetleri kapsımında gıda paketi, zekat, fitre, adak kurbanları ve su kuyularıyla buradaki Müslüman kardeşlerimize şefkat eli olmaya devam etmekteyiz. Sadece Türkiye'den değil Avrupa ve Rusya'da ki Türk kardeşlerimizin yardımlarını ulaştırdık ve ulaştırmaya devam edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:41 Kaynak: AA
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