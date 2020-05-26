Çad'a tıbbi yardım malzemeleri götüren askeri uçak dönüşe geçti - Son Dakika

Çad'a tıbbi yardım malzemesi götüren Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait kargo uçağı, bu ülkedeki 14 Türk vatandaşını da alarak Türkiye'ye dönmek için havalandı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yapılan bilgilendirmeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Çad'a tıbbi yardım malzemesi götürmek için sabah saatlerinde Ankara'dan havalanan kargo uçağı görevini tamamladı.

Yardım malzemelerinin yetkililere teslim edilmesinin ardından Çad'da bulunan 14 Türk vatandaşını da alan uçak, yurda dönmek için havalandı.