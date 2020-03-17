Çad, Angola'ya borcunu büyükbaş hayvanla ödeyecek - Son Dakika
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Çad, Angola'ya borcunu büyükbaş hayvanla ödeyecek

6 saat önce

Nüfusunun büyük bölümü hayvancılıkla uğraşan Çad, yaklaşık 100 milyon dolarlık borcuna karşılık, Angola'ya 75 bin baş sığır verecek.

Çad, Angola'ya borcunu büyükbaş hayvanla ödeyecek, System.String[]

Nüfusunun büyük bölümü hayvancılıkla uğraşan Çad, yaklaşık 100 milyon dolarlık borcuna karşılık, Angola'ya 75 bin baş sığır verecek.

Jornal de Angola gazetesinin haberine göre, 2017'den bu yana borcunu ödeyemeyen Çad, Angola'yla yaptığı anlaşma gereği borcunu büyükbaş hayvanla ödemeye başladı.

Bu kapsamda, Çad, yaklaşık 100 milyon dolarlık borcuna karşılık 75 bin baş sığır verecek. İlk etapta bin sığırı taşıyan gemi Angola'ya ulaşırken ay sonuna kadar yaklaşık 4 bin 500 sığır daha ülkeye teslim edilecek.

Hükümet, sığırların bir kısmı ile ülke hayvancılığını geliştirmeyi bir kısmını da kırsal kesimdeki ailelere dağıtmayı planlıyor.

Angola, Çad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:50 Kaynak: AA
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