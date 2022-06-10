Çad Başbakanı Albert, Encemine Büyükelçisi Kaygısız'ı kabul etti

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Başbakanı Pahimi Padacke Albert tarafından kabul edildi.

Başbakanlıkta yapılan görüşmede, Başbakan Albert, iki ülke arasındaki tarihi ve dinamik ilişkilerde yaşanan kaliteden memnuniyet duyduğunu, birçok alanda ilişkilerin mükemmel bir düzeyde olduğunu söyledi.

TİKA, TMV, THY'nin bu ilişkilere sağladığı katkının önem taşıdığını, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine giderek dinamizm kazanan kaliteli Çad-Türk ilişkileri için teşekkür etmek istediğini söyleyen Başbakan Albert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus- Ukrayna çatışmasında yakınlaştırma çabalarını ilgiyle izlediklerini, özellikle dünyanın içinde bulunduğu gıda krizinde tahıl kulvarlarının açılması yönünde yapılan son toplantıyla gösterdiği liderliği memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Büyükelçi Kaygısız da Çad Başbakanı'na Türk-Çad ikili iş birliğinin güncel durumu konusunda bilgi verdi.

Kaygısız, "Çad'ın Sahel bölgesinde barışın ve istikrarın korunmasında oynadığı rolün bilincinde olarak tarihi ilişkilere sahip olduğumuz bu ülke ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek istediğimizi ifade ettik." dedi.

Büyükelçi Kaygısız, Çad Başbakanı Albert'a, Türkiye'nin Çad'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Tolları (THY) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulları olmak üzere 3 kurumla temsil edildiğini ve Türk derneklerinin düzenli olarak insani yardım ve kalkınma yardımı çalışmalarında bulunduğunu aktardı.