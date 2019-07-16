Son Dakika Haberleri: Çad Büyükelçisi KBÜ'de öğrencilerle istişare etti
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Çad Büyükelçisi KBÜ'de öğrencilerle istişare etti

4 saat önce

Çad'ın Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, Karabük Üniversitesini ziyaret ederek, öğrenim gören Çadlı öğrencilerle istişarelerde bulundu.

Çad Büyükelçisi KBÜ'de öğrencilerle istişare etti, System.String[]
Çad'ın Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, Karabük Üniversitesini ziyaret ederek, öğrenim gören Çadlı öğrencilerle istişarelerde bulundu.

İlk olarak Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun'la görüşen Büyükelçi Guet, Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Çadlı öğrencilerin durumları hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretin devamında ise 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda Çadlı öğrencilerle bir araya gelen gelen Büyükelçi Guet, burada öğrencilerle çeşitli konuları istişare etti.

Büyükelçi Guet'e ziyareti sırasında Türkiye ve Kıbrıs'taki Çadlı Öğrenciler Birliği de eşlik etti. - KARABÜK
Karabük, Ankara, Çad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:27 Kaynak: İHA
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