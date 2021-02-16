Çad Cumhurbaşkanı Debi, Sahel'de terörle mücadelede destek istedi - Son Dakika

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Sahel'deki terör tehdidiyle mücadele için uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı.

Debi, Çad'ın başkenti Encemine'de Nijer, Mali, Burkina Faso ve Moritanya'dan oluşan G5 ülkelerinin ve Fransa'nın katılımıyla düzenlenen G5 Sahel Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Terörle mücadele için istihdam ve iş imkanlarının geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Debi, bu anlamda kalkınma programlarının finansmanının ilk öncelik olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Debi, G5 Sahel Gücünün uluslararası toplum tarafından da desteklenmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Dost ülkeleri, daha fazla katkı sunmaya çağırıyorum." dedi.

Sahel'deki terör, insani, siyasi ve ekonomik durumun ele alınacağı zirvede, Fransa'nın G5 ülkelerinde yürüttüğü Barkhane Operasyonunda görevli asker sayısını azaltıp azaltmayacağı da en önemli konu başlıklardan birini oluşturuyor.

Sahel'de 2013'ten bu yana 50'den fazla askerinin kaybeden Fransa'nın 5 bin 100 askerin görev yaptığı Barkhane Operasyonundaki unsurlarını kademeli olarak azaltacağı belirtiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl Fransa'nın Pau kentinde yapılan G5 Sahel Zirvesine bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle online şekilde katılım sağlayacak.

Macron'un zirvenin ikinci ve son gününde 2 oturumda konuşması bekleniyor.

Öte yandan G5 Sahel Gücünün geçici dönem başkanlığı da Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani'den, Çad Cumhurbaşkanı Debi'ye geçecek.