Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno cephe hattında çıkan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.

Itno, 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 79,32 oyla kazanarak 6. kez seçilmişti.

Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı Itno'nun, hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

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