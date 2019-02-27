Çad Cumhurbaşkanı Itno, Meclis'i Ziyaret Etti

ANKARA'ya gelen Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, TBMM'yi ziyaret ederek, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

ANKARA'ya gelen Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, TBMM'yi ziyaret ederek, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, TBMM'yi ziyaret ederek, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çad Cumhurbaşkanı onuruna öğle yemeği verdi. Daha sonra konuk Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından bombalanan bölümleri gezdi. Itno, 15 Temmuz gecesi yaşanan ve yapılan saldırıya ilişkin TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kulbuzolu'nda bilgi aldı. İtno, bombalanan yere çiçek bıraktı. TBMM Genel Kurul Salonu'nu da gezen konuk Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet, daha sonra Meclis'ten ayrıldı.



ANKARA, -

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