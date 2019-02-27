Çad Cumhurbaşkanı Itno TBMM'ye Geldi
1 saat önce
Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.
Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.
Konuk Cumhurbaşkanı Itno, TBMM'ye gelerek, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü. Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında zarar gören yerleri ziyaret etti, çiçek bıraktı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:34 Kaynak: İHA
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