Son Dakika Haberleri: Çad Cumhurbaşkanı Itno TBMM'ye Geldi

Çad Cumhurbaşkanı Itno TBMM'ye Geldi

1 saat önce

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

Çad Cumhurbaşkanı Itno TBMM'ye Geldi, System.String[]
Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

Konuk Cumhurbaşkanı Itno, TBMM'ye gelerek, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü. Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında zarar gören yerleri ziyaret etti, çiçek bıraktı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:34 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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