Çad Cumhurbaşkanı Itno TBMM'ye Geldi

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.



Konuk Cumhurbaşkanı Itno, TBMM'ye gelerek, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü. Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında zarar gören yerleri ziyaret etti, çiçek bıraktı. - ANKARA

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