Çad Cumhurbaşkanı Itno: "Türkiye'de Olmak Her Zaman Benim İçin Onur ve Mutluluk Kaynağıdır"
1 saat önce
- Erdoğan-Itno ortak basın toplantısı Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:07 Kaynak: AA
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