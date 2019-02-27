Son Dakika Haberleri: Çad Cumhurbaşkanı Itno: "Türkiye'de Olmak Her Zaman Benim İçin Onur ve Mutluluk Kaynağıdır"

Çad Cumhurbaşkanı Itno: "Türkiye'de Olmak Her Zaman Benim İçin Onur ve Mutluluk Kaynağıdır"

1 saat önce

- Erdoğan-Itno ortak basın toplantısı Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

- Erdoğan-Itno ortak basın toplantısı
Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Itno, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:07 Kaynak: AA

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