Son Dakika Haberleri: Çad Cumhurbaşkanı Itno Türkiye'ye Gelecek

Çad Cumhurbaşkanı Itno Türkiye'ye Gelecek

18 dakika önce

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Çad Cumhurbaşkanı Itno Türkiye'ye Gelecek, System.String[]
Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun resmi ziyaret için 26- 28 Şubat'ta Türkiye'de olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Itno'nun Ankara'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirileceği, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alınacağı aktarılan açıklamada, "Görüşmelerde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:21 Kaynak: AA

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