Son Dakika Haberleri: Çad Cumhurbaşkanı Itno, Türkiye'ye Geliyor

Çad Cumhurbaşkanı Itno, Türkiye'ye Geliyor

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelecek Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile görüşecek.

Çad Cumhurbaşkanı Itno, Türkiye'ye Geliyor, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelecek Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun 26- 28 S¸ubat tarihlerinde Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Itno'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği belirtilerek, "Cumhurbas¸kanımız Recep Tayyip Erdogˆan ve C¸ad Cumhurbas¸kanı Sayın Idriss Deby Itno, Ankara'da gerc¸ekles¸tirecekleri go¨ru¨s¸melerde, ikili ilis¸kileri tu¨m yo¨nleriyle go¨zden gec¸irecekler, c¸es¸itli alanlarda is¸birligˆinin gelis¸tirilmesi imka^nlarını ele alacaklardır. Go¨ru¨s¸melerde gu¨ncel bo¨lgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulması da o¨ngo¨ru¨lmektedir" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:55 Kaynak: DHA

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