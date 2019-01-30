Çad Cumhurbaşkanının Konuşma Yaptığı Platform Çöktü
24 dakika önce
- Çad Cumhurbaşkanının konuşma yaptığı platform çöktüNCAMENA - Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi konuşma yaparken üzerinde bulunduğu platform çöktü.
- Çad
Cumhurbaşkanının konuşma yaptığı platform çöktü
NCAMENA - Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi
konuşma yaparken üzerinde bulunduğu platform çöktü.
Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi konuşma yaparken seyircilere el salladığı sırada üzerinde bulunduğu platform çöktü. Korumalarıyla beraber yere düşen Debi, kazadan yara almadan kurtuldu. Tekrar ayağa kalkan Debi, konuşmasına devam etti.
Olayda yaralanan olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:16 Kaynak: İHA
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