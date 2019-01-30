Son Dakika Haberleri: Çad Cumhurbaşkanının Konuşma Yaptığı Platform Çöktü

Çad Cumhurbaşkanının Konuşma Yaptığı Platform Çöktü

24 dakika önce

- Çad Cumhurbaşkanının konuşma yaptığı platform çöktüNCAMENA - Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi konuşma yaparken üzerinde bulunduğu platform çöktü.

- Çad Cumhurbaşkanının konuşma yaptığı platform çöktü

NCAMENA - Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi konuşma yaparken üzerinde bulunduğu platform çöktü.
Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi konuşma yaparken seyircilere el salladığı sırada üzerinde bulunduğu platform çöktü. Korumalarıyla beraber yere düşen Debi, kazadan yara almadan kurtuldu. Tekrar ayağa kalkan Debi, konuşmasına devam etti.
Olayda yaralanan olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:16 Kaynak: İHA

İdris Debi, Cumhurbaşkanı, Çad, Güncel
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