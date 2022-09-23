Çadlı Bakan Waıdou, Ardahan Valisi Öner'i ziyaret etti - Son Dakika
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Çadlı Bakan Waıdou, Ardahan Valisi Öner'i ziyaret etti

23.09.2022 18:34
Çadlı Bakan Waıdou, Ardahan Valisi Öner'i ziyaret etti

Çad Cumhuriyeti Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Dr. Ali Waıdou, Ardahan Valisi Hüseyin Öner'i ziyaret etti.

Çad Cumhuriyeti Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Dr. Ali Waıdou, Ardahan Valisi Hüseyin Öner'i ziyaret etti.

Valilikteki ziyarette, Çadlı Bakan Waıdou, ilk olarak ziyaret defterini imzaladı.

Waıdou daha sonra Vali Öner ile makamında basına kapalı görüştü, bir süre sohbet etti.

Vali Öner ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Waıdou, bu ziyaretinden önce bazı ikili ilişkiler çerçevesinde Kars ile Ardahan'daki üniversitelerde görüşmeler gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Araştırma, Ardahan, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çadlı Bakan Waıdou, Ardahan Valisi Öner'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çadlı Bakan Waıdou, Ardahan Valisi Öner'i ziyaret etti - Son Dakika
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