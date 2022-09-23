Waıdou, bu ziyaretinden önce bazı ikili ilişkiler çerçevesinde Kars ile Ardahan'daki üniversitelerde görüşmeler gerçekleştirdi.

Waıdou daha sonra Vali Öner ile makamında basına kapalı görüştü, bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

Araştırma, Ardahan, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çadlı Bakan Waıdou, Ardahan Valisi Öner'i ziyaret etti - Son Dakika

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