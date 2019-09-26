Son Dakika Haberleri: Çad'da altın madeninde göçük: 30 ölü
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Çad'da altın madeninde göçük: 30 ölü

1 saat önce

Çad'ın kuzeyinde Salı günü bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu en az 30 kişinin öldüğü, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çad'da altın madeninde göçük: 30 ölü, System.String[]

Çad'ın kuzeyinde Salı günü bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu en az 30 kişinin öldüğü, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Çad'ın Tibesti bölgesinde yasa dışı olarak işletilen bir altın madeninde göçük meydana geldiği belirtildi. Çad Savunma Bakanı Mahamat Sala yaptığı açıklamada, Salı günü sabah saatlerinde madenin çökmesi sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini, enkaz altında daha fazla kişi olabileceğini söyledi. - NCAMENA

Çad, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:19 Kaynak: İHA
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