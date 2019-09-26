Çad'da altın madeninde göçük: 30 ölü
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Çad'ın kuzeyinde Salı günü bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu en az 30 kişinin öldüğü, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:19 Kaynak: İHA
Çad'ın kuzeyinde Salı günü bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu en az 30 kişinin öldüğü, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Çad'ın Tibesti bölgesinde yasa dışı olarak işletilen bir altın madeninde göçük meydana geldiği belirtildi. Çad Savunma Bakanı Mahamat Sala yaptığı açıklamada, Salı günü sabah saatlerinde madenin çökmesi sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini, enkaz altında daha fazla kişi olabileceğini söyledi. - NCAMENA
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