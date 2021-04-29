Çad'da ayrılıkçılar orduya ait helikopteri düşürdüklerini öne sürdü - Son Dakika

Çad'da orduyla çatışan Çad Değişim ve Birlik Cephesi (FACT) adlı grup, orduya ait helikopteri düşürdüklerini iddia etti.

FACT yazılı açıklamasında, "orduya karşı başlatılan mücadelenin devam ettiğini ve çatışmaların sona ermediğini" belirterek "FACT'nin hava savunması sayesinde orduya ait bir helikopterin düşürüldüğünü" ifade etti.

Açıklamada ayrıca, ülkenin batısında yer alan Nokou bölgesinin kontrolünün FACT'a geçtiği ileri sürüldü.

Çad hükümeti iddialara henüz cevap vermedi.

Ülkenin kuzeyinde güvenlik güçleriyle ayrılıkçı grup arasındaki çatışmalar 27 Nisan'da başlamıştı. Ordu, komşu ülke Nijer'e sığınan ayrılıkçılara karşı etkin savunma için bölgeye takviye göndermişti.

Çad'daki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno'nun ülkenin kuzeyinde FACT'a karşı düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin başına getirilmişti.

Çad'da iktidarı ele geçiren Konsey, görev süresinin 18 ay olduğunu açıklamış, parlamento ve hükümeti feshetmişti. Konsey, 27 Nisan'da eski Başbakan Pahimi Padacke Albert'i geçiş dönemi başbakanı olarak atamıştı.