Çad'da Boko Haram'dan askeri birliğe saldırı: 92 ölü, 47 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çad'da Boko Haram'dan askeri birliğe saldırı: 92 ölü, 47 yaralı - Son Dakika

Çad'da Boko Haram'dan askeri birliğe saldırı: 92 ölü, 47 yaralı

1 saat önce

Orta Afrika ülkesi Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın ordu mensuplarına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 92 askerin yaşamını yitirdiği, 47 askerin yaralandığı bildirildi.

Çad'da Boko Haram'dan askeri birliğe saldırı: 92 ölü, 47 yaralı, System.String[]

Orta Afrika ülkesi Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın ordu mensuplarına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 92 askerin yaşamını yitirdiği, 47 askerin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby saldırının düzenlendiği bölgede yaptığı açıklamada, Çad Gölü eyaletindeki Bouma kentinde Boko Haram mensuplarının askeri birliğe saldırdığını, çıkan çatışmanın en az 5 saat sürdüğünü belirtti.

Saldırıda en az 92 askerin hayatını kaybettiğini, 47 askerin yaralandığını aktaran Cumhurbaşkanı Idris Deby, "İlk defa bu kadar çok canımızı kaybettik. Buna cevabımız şiddetli olacak." ifadesini kullandı.

Yerel basında, saldırı esnasında hava desteği için gönderilen bir uçağın vurulduktan sonra geri döndüğü aktarıldı.

Öte yandan ordu, bölgenin tamamen kontrolü altında olduğunu duyurdu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram, Çad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:46 Kaynak: AA

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