Çad'da Boko Haram'dan intihar saldırısı: 10 ölü - Son Dakika

Çad'ın batısındaki Çad Gölü Havzası'nda terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen intihar saldırısında 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram mensubu bir kadın, 7 bin nüfuslu Kaiga Kindjiria köyündeki kalabalığın arasına girerek üzerindeki bombayı infilak ettirdi.

Patlamada 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgede aralık ayında düzenlenen intihar saldırısında da 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Ordu saldırının Boko Haram tarafından düzenlendiğini doğruladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'te terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğunu açıklamıştı.