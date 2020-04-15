Çad'da Boko Haram operasyonunda yakalanan teröristler yarın yargılanmaya başlayacak - Son Dakika

Çad'da Boko Haram operasyonunda yakalanan teröristlerin büyük çoğunluğunun yargılanmasına başlanacağı bildirildi.

Adalet Bakanı Djimet Arabi, basına yaptığı açıklamada, 31 Mart-8 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bohoma Gazabı operasyonunda sağ ele geçirilen 70 teröristten 58'inin yargılanmasına yarın başlanacağını duyurdu.

Encemine yönetimi, sağ ele geçirilen teröristlerden ağır suçlar işlememiş olanları rehabilitasyon sürecinden geçirerek topluma yeniden kazandırmayı amaçlıyor.

Terör örgütü Boko Haram'ın Çad Gölü eyaletindeki Bohoma kentinde Çad birliklerine 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda 98 asker yaşamını yitirmişti.

Çad ordusu 31 Mart'ta aynı eyalette ve eyalet sınırındaki Nijer ile Nijerya'ya ait bölgelerde terör örgütüne karşı "Bohoma Gazabı" operasyonunu başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Çad sınır ötesi bölgelere 5 bölük asker sevk etmiş, operasyonda 1000'e yakın terörist öldürülmüş, 52 Çad askeri hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı İdris Debi, operasyonda Boko Haram'ın Çad topraklarından tamamen temizlendiğini duyurmuştu.