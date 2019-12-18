Çad'da Boko Haram sivillere saldırdı: 14 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çad'da Boko Haram sivillere saldırdı: 14 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Çad'da Boko Haram sivillere saldırdı: 14 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın bir köye saldırısı sonucu 14 sivil yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Çad'da Boko Haram sivillere saldırdı: 14 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın bir köye saldırısı sonucu 14 sivil yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yerel ve Fransız basınındaki haberlere göre, Çad Gölü'nün batısında yer alan Kaiga kentine yakın balıkçı köyüne Boko Haram mensupları silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 14 sivil yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı, 13 kişi de kayboldu.

Bölge valilerinden Imouya Souabebe, saldırganların dün köye küçük gruplar halinde sızdığını, saldırganların Boko Haram mensubu olduğunu kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram, Çad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:20 Kaynak: AA
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