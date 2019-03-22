Son Dakika Haberleri: Çad'da Boko Haram Terör Örgütünün Saldırısında 23 Asker Öldü

Çad'da Boko Haram Terör Örgütünün Saldırısında 23 Asker Öldü

35 dakika önce

Orta Afrika ülkesi Çad'da, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 23 asker yaşamını yitirdi.

Çad'da Boko Haram Terör Örgütünün Saldırısında 23 Asker Öldü, System.String[]
Orta Afrika ülkesi Çad'da, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 23 asker yaşamını yitirdi.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, Çad Gölü kıyısında Dangdala kentinde, terör örgütü Boko Haram üyelerinin, Çad askerlerini hedef alan saldırısında 23 asker hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynakları, örgüt üyelerinin, Nijer sınırından Çad tarafına geçtiğinin sanıldığını bildirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Çad Gölü Havzası'nda, terör örgütünce düzenlenen saldırılarda en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:23 Kaynak: AA

Boko Haram, Çad, Güncel
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