Çad'da çifte saldırı: 6 ölü - Son Dakika

Çad'da düzenlenen 2 ayrı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Libya sınırına yakın Kouri bölgesinde, silahlı 3 kişinin etrafa açtığı ateş sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Bir diğer saldırı da Kamerun sınırındaki Fouli kentinde yaşandı. Askeri aracın, terör örgütü Boko Haram tarafından tuzaklanan mayının üzerinden geçmesiyle yaşanan patlamada, 3 asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralandı.
Çad ordusunun nisanda Boko Haram'a karşı başlattığı geniş çaplı operasyonlara karşın örgüt bölgedeki saldırılarına devam ediyor.
Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 01:29 - Kaynak: AA
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