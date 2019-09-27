Çad'da çöken madende ölü sayısı 52'ye yükseldi
1 saat önce
Çad'da yasadışı işletilen bir altın madeninin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:39 Kaynak: İHA
Çad'da yasadışı işletilen bir altın madeninin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.
Afrika ülkelerinden Çad'ın Tibesti bölgesindeki Kouri Bougoudi'deki altın madeninin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 30'dan 52'ye yükseldi. Göçükte 21'i ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı.
Madende meydana gelen heyelanın göçüğe neden olduğu açıklanmıştı. - ÇAD
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Yaşımız kemale erdi Kılıçdaroğlu'dan hükümete deprem çıkışı: Nereye gitti bu paralar? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ekrem İmamoğlu'na toplanma alanları tepkisi: Siyaset yapmıyoruz İntihara kalkışan genci polis ipten aldı, karısının tek kelimelik sitemi kan dondurdu