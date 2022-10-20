Çad'da "süresiz sokağa çıkma yasağı" getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çad'da "süresiz sokağa çıkma yasağı" getirildi

20.10.2022 20:12

Orta Afrika ülkesi Çad'da, demokratik yönetim yanlılarının sokaklara çıkması ve polisin müdahalesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu olaylar sonrasında ülkenin birçok kentinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Orta Afrika ülkesi Çad'da, demokratik yönetim yanlılarının sokaklara çıkması ve polisin müdahalesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu olaylar sonrasında ülkenin birçok kentinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Encemine, Moundou, Doba ve Koumra'da 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Kısıtlama bugünden başlamak üzere yeni bir duyuru yapılıncaya kadar uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Olay

Ulusal basındaki haberlere göre, eski Devlet Başkanı İdris Debi İtno'nun geçen yıl cephe hattında isyancılarca öldürülmesinden sonra iktidara gelen Askeri Geçiş Konseyi'nin (AGK) söz verdiği 18 aylık geçiş döneminin bugün sona ermesi dolayısıyla muhalefetin çağrısı üzerine başkent Encemine'de yüzlerce kişi sokaklara dökülmüş, polisin müdahalesi sonucu başkentte en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Babasından sonra iktidarı devralan general Muhammed İdris Debi Itno'nun geçici cumhurbaşkanı seçilmesi, iktidarı 2 yıl sonra yapılacak seçimlerin ardından devretme kararı ve yeniden seçilebilmesinin önünün açılması muhalefetin tepkisine neden olmuştu.

Muhalefetteki Değişim Partisi lideri Succes Masara, Debi'yi "Çadlıları öldürmekle" suçlayarak, olaylarda en az 8 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını ileri sürmüştü.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, polisin göstericilere karşı şiddet kullanmasını kınamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Çad'daki protestolarda 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı Son dakika haberleri... Çad'daki protestolarda 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı Rapor: Bazı Afrika ülkelerindeki gıda sorunu gelecek yıl artabilir Rapor: Bazı Afrika ülkelerindeki gıda sorunu gelecek yıl artabilir

Sokağa Çıkma Yasağı, Orta Afrika, Afrika, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad'da 'süresiz sokağa çıkma yasağı' getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 02:54:44. #1.11#
SON DAKİKA: Çad'da "süresiz sokağa çıkma yasağı" getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement