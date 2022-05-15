Çad'da Fransa karşıtı protesto - Son Dakika
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Çad'da Fransa karşıtı protesto

15.05.2022 08:01
Çad'da Fransa karşıtı protesto

Çad'ın başkenti Encemine'de yüzlerce kişi Fransa'nın, Askeri Geçiş Konseyi'ne desteğine tepki gösterdi.

Çad'ın başkenti Encemine'de yüzlerce kişi Fransa'nın, Askeri Geçiş Konseyi'ne desteğine tepki gösterdi.

Wakit Tamma isimli sivil toplum kuruluşunun organize ettiği yürüyüşte, "Fransa'ya hayır, tek çözüm Putin" sloganları atıldı, Paris yönetiminin askeri yönetime desteği kınandı.

Göstericilerden Cemal Ali, AA muhabirine, "Fransa bizi kölesi olarak görüyor. Fransa'nın işlerimize müdahalesi abartılı ve buna bir son verilmeli." dedi.

Gösterilerde Fransız Total şirketine ait bazı akaryakıt istasyonları tahrip edildi, Fransız bayrakları ateşe verildi. Bazı bölgelerde direklere Rus bayraklarının asıldığı görüldü.

Polis, gaz bombası ve tazyikli suyla göstericileri dağıttı.

Fransa'nın Encemine Büyükelçiliği yalanlasa da son günlerdeki artan Fransız karşıtlığı, Paris yönetiminin 5 yeni askeri üs kurduğu iddialarının ardından geliyor.

Fransa'nın, Afrika'daki eski sömürgelerindeki etkisi giderek azalırken bölgede Rusya ile ilişkilerde gözle görülür bir ilerleme yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun ülkenin kuzeyinde FACT'a karşı düzenlenen operasyonda 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby, 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin başına getirilmişti.

Afrika'daki ekonomik, politik ve askeri çıkarlarına büyük önem veren Fransa için gerek konumu gerekse zengin yer altı kaynakları bakımından Çad oldukça önem arz ediyor.

Stratejik kaynaklara ve ham maddeye erişimi için Afrika'dan vazgeçemeyen Fransa'nın Çad'ın da aralarında olduğu bölge ülkelerine açık ya da örtülü askeri ve siyasi destek sağladığı biliniyor.

Fransa, 1960 yılında bağımsızlığını ilan eden eski sömürgesiyle bugün hala siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda iş birliğini sürdürüyor.

Fransa'nın Afrika'da Sahel bölgesindeki operasyonları kapsamında Çad'da 1000 kadar askerinin bulunduğu tahmin ediliyor.

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Encemine, Afrika, Fransa, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çad'da Fransa karşıtı protesto - Son Dakika


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