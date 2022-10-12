Çad'da geçiş dönemi başbakanı Salih Kibzabu oldu - Son Dakika
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Çad'da geçiş dönemi başbakanı Salih Kibzabu oldu

12.10.2022 23:54
Çad'da geçiş dönemi başbakanı Salih Kibzabu oldu

Orta Afrika ülkesi Çad'da, geçiş dönemi başbakanlığına Demokrasi ve Yenilenme için Ulusal Birlik Partisi lideri Salih Kibzabu getirildi.

Orta Afrika ülkesi Çad'da, geçiş dönemi başbakanlığına Demokrasi ve Yenilenme için Ulusal Birlik Partisi lideri Salih Kibzabu getirildi.

Çad'ın askeri lideri ve Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno, yayımladığı kararname ile muhalif politikacı Kibzabu'yu geçici başbakan olarak görevlendirdi.

Kibzabu, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, hükümeti "büyük işlerin" beklediğini belirterek, "Öncelik, özgür ve demokratik seçimleri gerçekleştirmek olacak." dedi.

Eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'ya sert muhalefeti ile bilinen ayrıca 2011 ve 2016 yıllarında cumhurbaşkanlığına aday olan Kibzabu, İtno'nun geçen yıl cephe hattında öldürülmesinin ardından kurulan sivil hükümette yer almıştı.

Eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından İtno'nun 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan'da 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) başına getirilmişti.

Konsey, siyasi muhalefet ve isyancı hareketlerle kapsayıcı bir ulusal diyaloğun ardından 18 ayda özgür ve demokratik seçimler düzenleme ve iktidarı sivil hükümete devretme sözü vermişti.

Ülkeyi 18 aydır yöneten AGK'nin 8 Ekim'de feshedilmesinin ardından, kapsamlı ulusal diyalog forumunda, seçimlere kadar sürecek 2 yıllık yeni geçiş dönemi için devlet başkanlığına getirilen General Muhammed İdris Debi İtno, 10 Ekim'de yemin ederek görevine başlamıştı.

İtno, ikinci kez geçiş dönemi devlet başkanlığına gelir gelmez yaptığı ilk açıklamada, "yeni bir ulusal birlik hükümeti kurma" sözü vermişti.

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Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı General İtno göreve başladı Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı General İtno göreve başladı
Kaynak: AA

Orta Afrika, İdris Debi, Demokrasi, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad'da geçiş dönemi başbakanı Salih Kibzabu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çad'da geçiş dönemi başbakanı Salih Kibzabu oldu - Son Dakika
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